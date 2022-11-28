В этом году рождественская ярмарка будет на центральной площади столицы

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Примария Кишинёва в этом году организует традиционную рождественскую ярмарку не только на центральной площади, но и в других секторах города.

Как отметил примар Кишинёва Ион Чебан, поскольку в сквере у Кафедрального собора идёт ремонт, было решено обустроить рождественский городок прямо на площади Великого национального собрания. Ёлку установят в ближайшие дни, передаёт moldpres.md.

– Мы подсчитали, что потребление электроэнергии на все украшения во всём городе обойдётся нам примерно как потребление электроэнергии в 25-квартирном доме. У нас также есть партнёры по организации зимних праздников, они предоставят электрогенераторы, которыми мы будем пользоваться, а после этого отдадим их столичным образовательным учреждениям, – уточнил примар.

По его словам, все украшения, приобретённые за последние 3 года, находятся на балансе примарии Кишинёва, в управлениях, предприятиях и претурах.

– Нашей целью было сделать так, чтобы примария не арендовала декорации к праздникам каждый год, как это делалось ранее, а обновляла их год за годом, закупая их для Кишинёва, – пояснил Чебан.

Программа празднования и день запуска будут объявлены дополнительно.

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