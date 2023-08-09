В этом году Молдова планирует экспортировать до 800 тыс. тонн пшеницы

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Об этом сообщил Василе Шарбан, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

По его словам, в этом году в Республике Молдова будет собрано более 1,2 млн т пшеницы, что в два раза больше, чем необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны. От 600 до 800 тыс. т пшеницы будет предназначено для экспорта, передаёт radiomoldova.md.

Около 450 тыс. тонн предназначено для внутреннего потребления. Республика Молдова будет экспортировать от 600 до 800 тыс. тонн пшеницы. Цены в настоящее время низкие. То, что предлагается, например, в Румынии, в молдавских леях будет стоить около 4 леев за килограмм. В Республике Молдова, к сожалению, цена упала до 3 леев за килограмм. Для нас это, опять же, парадокс, но мы не можем вмешиваться, потому что идут переговоры между покупателем и продавцом, – рассказал Василе Шарбан.

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