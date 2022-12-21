В этом году коммерческие банки Молдовы заработали на 65% больше, чем в прошлом

11 банков Республики Молдова получили за 11 месяцев этого года чистую прибыль в размере около 3,55 млрд леев, что более чем на 65% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Молдовы (НБМ), сообщает point.md со ссылкой на mold-street.com.



Это новый рекордный уровень – более чем на 1,4 млрд леев выше, чем за 11 месяцев прошлого года, и почти в 2,3 раза выше, чем за соответствующий период 2020 года. Впечатляющий рост произошёл в основном за счёт курсовой разницы – 1,55 млрд леев, а также за счет комиссий, сборов и так далее, отмечает источник.

Данные, опубликованные Национальным банком, показывают, что одному банку удалось преодолеть рубеж в один миллиард леев прибыли. Это Maib (Moldova-Agroindbank), крупнейший банк Молдовы, который сообщил о прибыли в размере 1,07 млрд леев, что на 64,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.

В отчёте НБМ также сказано, что за 11 месяцев текущего года доходы банков Молдовы составили около 8,53 млрд леев, увеличившись примерно на 3,9 млрд леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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