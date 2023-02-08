В этом году будет открыт новый учебный блок Теоретического лицея “Hyperion” в Дурлештах

В этом году будет открыт новый учебный блок Теоретического лицея “Hyperion” в Дурлештах

Он был построен на средства, выделенные муниципалитетом. 

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит организовать занятия в одну смену для почти 1600 учащихся. В настоящее время ведутся работы по монтажу систем отопления, электроснабжения, противопожарной защиты и вентиляции. Необходимо сделать пол, потолок и лестницу. На каждом этаже обустроены раздевалки и санузлы.

В новом трёхэтажном здании оборудованы шесть учебных классов и спортивный зал, а также две мастерские, где будут проходить занятия по технологическому воспитанию.

Всего на этот проект из муниципального бюджета было выделено 22 млн леев, из которых использовано уже 8,5 млн.

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