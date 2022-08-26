В это воскресенье в Кишинёве пройдёт Фестиваль альтернативного транспорта

В это воскресенье в Кишинёве пройдёт Фестиваль альтернативного транспорта

Фестиваль “Alternocity Chișinău” состоится 28 августа.

В связи с этим с 10:00 перекроют часть улицы Aлбишоара, в периметре улицы Михая Витязула (мост) и бул. Ренаштерий Национале (мост у цирка), пишет moldpres.md.

Как сообщили в столичной примарии, мероприятие направлено на популяризацию ходьбы, езды на велосипеде, самокате и других видах транспорта. В программу фестиваля также включены другие увлекательные занятия, которые будут организованы совместно с партнёрами муниципалитета: AlternoHora, чемпионаты, семинары, мастер-классы для детей и взрослых и т.д.

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