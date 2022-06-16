В этнографическом музее Кишинёва открылась выставка филателии

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В Национальном музее этнографии и естественной истории открылась выставка филателии, карт и медалей с международным участием – «National 2022». Посетить экспозицию можно до 20 июля.

Выставка состоит из двух разделов – филателистических салонов «Eminesciana» и «Chisinau–Sibiu», где представлены коллекции из Молдовы и Румынии, пишет moldpres.md.

Президент Ассоциации филателистов РМ Константин Чобану отметил, что мероприятие направлено ​​на популяризацию филателии. В рамках выставки также представлены медали из коллекции Национального музея этнографии и естественной истории.

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