В эти выходные во всех секторах Кишинева пройдут ярмарки

В эти выходные, 16 и 17 апреля, в секторах столицы пройдут ярмарки, на которых будут представлены продукты питания, посадочный материал и изделия ручной работы местного производства.
Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, цель мероприятий – обеспечить жителей и гостей столицы местными товарами и продуктами, а также поддержать местных производителей.
Ярмарки будут расположены в следующих местах:
Сквер у Триумфальной арки – здесь будут выставлены изделия народных мастеров Национального центра сохранения и популяризации нематериального культурного наследия.
В сквере у Кафедрального собора, на аллее, примыкающей к улице А. Пушкина, расположатся лавки ремесленников, входящих в ОА “Союз народных мастеров Молдовы”. Организатор – Управление культуры.
Кинотеатр Patria – здесь будет организована пасхальная ярмарка, а народные умельцы выставят на продажу свои изделия. Организаторы – администрация кинотеатра Patria совместно с ООО Movement Grup.
Парк «Валя Морилор», организатор – НПО Copiii Ploii.
Парк «Алунелул» – ярмарка с продовольственными и непродовольственными товарами. Организатор – Moldexpo.
Kentford, бул. Штефана чел Маре, 202, – ярмарка EcoLocal. Организаторы – Ассоциация эко- и ремесленных потребителей и производителей, местные производители экологически чистых продуктов питания и непродовольственных товаров.
Ул. Мирон Костин, 13/1 (рядом с Мемориальным комплексом “Сынам Родины – вечная память”). Мероприятие организуется претурой сектора Рышкановка при поддержке Национальной федерации фермеров, UN Women Moldova и Sweet Mary.
Аллея парка «Долина роз» – ярмарка малых производителей. Организатор – Палата Молдова – Кишинев в сотрудничестве с претурой сектора Ботаника.
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