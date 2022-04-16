В эти выходные во всех секторах Кишинева пройдут ярмарки

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В эти выходные, 16 и 17 апреля, в секторах столицы пройдут ярмарки, на которых будут представлены продукты питания, посадочный материал и изделия ручной работы местного производства.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, цель мероприятий – обеспечить жителей и гостей столицы местными товарами и продуктами, а также поддержать местных производителей.

Ярмарки будут расположены в следующих местах:

Сквер у Триумфальной арки – здесь будут выставлены изделия народных мастеров Национального центра сохранения и популяризации нематериального культурного наследия. В сквере у Кафедрального собора, на аллее, примыкающей к улице А. Пушкина, расположатся лавки ремесленников, входящих в ОА “Союз народных мастеров Молдовы”. Организатор – Управление культуры. Кинотеатр Patria – здесь будет организована пасхальная ярмарка, а народные умельцы выставят на продажу свои изделия. Организаторы – администрация кинотеатра Patria совместно с ООО Movement Grup. Парк «Валя Морилор», организатор – НПО Copiii Ploii. Парк «Алунелул» – ярмарка с продовольственными и непродовольственными товарами. Организатор – Moldexpo. Kentford, бул. Штефана чел Маре, 202, – ярмарка EcoLocal. Организаторы – Ассоциация эко- и ремесленных потребителей и производителей, местные производители экологически чистых продуктов питания и непродовольственных товаров. Ул. Мирон Костин, 13/1 (рядом с Мемориальным комплексом “Сынам Родины – вечная память”). Мероприятие организуется претурой сектора Рышкановка при поддержке Национальной федерации фермеров, UN Women Moldova и Sweet Mary. Аллея парка «Долина роз» – ярмарка малых производителей. Организатор – Палата Молдова – Кишинев в сотрудничестве с претурой сектора Ботаника.

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