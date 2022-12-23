В эти выходные в столице пройдёт фестиваль-конкурс колядок

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Около 40 хоровых коллективов, 1500 исполнителей из Молдовы, Румынии и Украины примут участие в XIII Международном фестивале-конкурсе «Колядки, колядки», который пройдёт 24-25 декабря в Кишинёве.

Как сообщила председатель Музыкально-хоровой ассоциации, организатор мероприятия Елена Мариан, в субботу в 16:00 в Органном зале состоится традиционный зимний концерт, на котором выступят 10 лучших хоров страны и “Moldovan Național Youth Orchestra”. Прозвучат известные национальные и зарубежные колядки, пишет moldpres.md.

А 25 декабря в 12:00 в соборе Святой Теодоры из Сихлы начнётся сам конкурс. 16 коллективов порадуют зрителей онлайн-исполнением.

Первый фестиваль-конкурс «Колядки, колядки» прошёл в столице в 2009 году.

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