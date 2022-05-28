В эти выходные в столице проходят культурные мероприятия: полная программа

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Примария Кишинёва организует мероприятия в рамках муниципального проекта «Культурный диалог с кишинёвцами».

Так, сегодня в сквере у Мемориального комплекса «Сынам Родины – Вечная Память» на улице Мирон Костин, сектор Рышкановка, состоится культурно-художественное мероприятие под названием «Будь активным и креативным» от учащихся Школы искусств «В. Поляков».

Программа будет включать в себя мастер-классы, выставки произведений искусства, творческую мастерскую «Цвета мира» со скретч-сессиями, квиллингом и акварельной живописью, которые будут вести преподаватели изобразительного искусства (Раиса Алекса, Михай Донос и Тамара Самохина) со своими учениками.

Также в рамках мероприятия состоится торжественное вручение аттестатов 130 ученикам профиля «Музыкальное искусство» (фортепиано, струнные инструменты, пение, аэрофонные инструменты, классическая гитара, аккордеон, народные инструменты), «Изобразительное искусство», «Театральное искусство», «Хореография»).

В 13:00 в сквере “Сармизеджетуза” состоится концерт с участем учащихся и преподавателей Школы искусств «Алексей Стырча» под названием «Молодые таланты». В концерте примут участие: Оркестр FanFară, дирижёр Михаил Лисий, оркестр аккордеонистов Magic Acordeon, дирижёр Лилия Штюка, Оркестр народной музыки Ciuleandra, дирижёр Георге Крецу, магистр искусства, народный ансамбль Crizantema, дирижёр Людмила Цуркан, хореографические ансамбли Meleag Basarabean, дирижёр Руслан Жардан и Floarea soarelui, дирижёр Мария Гроссу, ансамбли скрипачей Violini, дирижёр Даниэла Чихичин, Andante и Corzile fermecate, дирижёр Виктория Кукульски.

Также выступят солисты секций хор/пение, аккордеон, драматическое искусство. В рамках указанных мероприятий будут организованы творческие занятия и весёлые конкурсы для детей.

В воскресенье, 29 мая, в сквере у Кафедрального собора музыкальная школа «Еуджен Дога» представит концерт «Музыкальный диалог», в рамках социокультурного проекта выходного дня «Культурный диалог с кишинёвцами». Маэстро Еуджен Дога будет присутствовать на открытии.

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