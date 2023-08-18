В эти выходные в Старом Оргееве проходит музыкальный фестиваль Gustar

0

В культурно-природном заповеднике “Старый Оргеев” проходит Gustar Music Festival.

Мероприятие собирает любителей музыки, кемпинга и туризма, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу вместе с известными отечественными и зарубежными исполнителями. У посетителей есть возможность разбить лагерь, посетить пещерные монастыри в Старом Оргееве, отведать деликатесы молдавской, балканской и европейской кухни, попробовать молдавские вина, принять участие в различных мероприятиях, подготовленных организаторами и партнёрами Gustar, пишет moldpres.md.

В этом году мы подготовили обновлённую территориальную концепцию, гармонично подчёркивающую волшебство и величие Старого Оргеева. Сцена оснащена ультрасовременным оборудованием. Как и каждый год, мы уделили внимание подбору артистов, чтобы у участников фестиваля была возможность открыть для себя не только новые имена, но и музыкальные жанры. Мы также расширили инфраструктуру фестиваля, чтобы подарить посетителям незабываемые впечатления, — отметил соучредитель и генеральный продюсер фестиваля Влад Костандой.

Музыкальный фестиваль Gustar-2023 предлагает разнообразную музыкальную программу. Гостями мероприятия станут победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra; Горан Брегович (Босния и Герцеговина); Боскито (Румыния); Елена Георге (Румыния); Трио Мандили (Грузия); Минелли (Румыния). Также перед зрителями выступят музыканты и группы из Молдовы, в том числе композитор и инструменталист Валентин Богян, а также Tharmis & Valentin Uzun.

Гостей фестиваля рады видеть рестораны на свежем воздухе и большая гастрономическая зона с разнообразными закусками. Здесь же разместятся ярмарка народных промыслов, детская и йога-зоны, кинотеатр под открытым небом, библиотека, автостоянка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.