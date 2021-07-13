В эти выходные в Кишинёве пройдут два марафона иммунизации: какие вакцины доступны

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В эти выходные в Кишинёве состоятся два марафона вакцинации. Об этом заявил государственный секретарь Министерства здравоохранения Денис Чернеля.

Первый марафон состоится в субботу, 17 июля, во Дворце Республики. На нём граждане, которые привились “Спутником” в конце июня, смогут получить вторую дозу. Второй марафон будет организован в воскресенье, 18 июля, в Медицинском университете имени Николае Тестемицану. Желающие смогут привиться препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме того, на этой неделе в Сорокской крепости будет работать мобильный пункт вакцинации. Мероприятие будет организовано в партнерстве с Национальной ассоциацией туризма. Стоит отметить, что на прошлой неделе подобная акция состоялась в туристическом комплексе “Орхеюл Векь”.

По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации в Молдове было введено более 800 тысяч доз вакцин против COVID-19. Более 313 тысяч человек получили обе дозы прививок.

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