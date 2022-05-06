В эти выходные в центре столицы пройдёт ряд культурных мероприятий

В эти выходные в центре столицы пройдёт ряд культурных мероприятий

Примария Кишинёва сообщает, в субботу и воскресенье, 7 и 8 мая, жителей и гостей столицы ожидает обширная культурная программа.

Так, в субботу в 11:00 в сквере у Триумфальной арки состоится открытие ярмарки народных мастеров. В мероприятии примет участие генеральный примар Ион Чебан.

Здесь же будет организован флешмоб под девизом «Ода радости», в котором примут участие 85 педагогов и учащихся музыкальной школы им. Марии Биешу. Также пройдёт выставка картин победителей муниципального конкурса «Icoana din sufletul copilului» и творческая мастерская. Празднование завершится пасхальной художественной программой.

В воскресенье в 11:00 у Триумфальной арки организуют культурное мероприятие под девизом «Lumină din lumină», направленное на популяризацию пасхальных традиций и песен.

На этот день также запланированы:

  • ярмарка народных мастеров;
  • исполнение пасхальных песен;
  • концерты этнофольклорных ансамблей «Plăieșii», «Crenguța de iederă», «Romanița» и др.;
  • творческая мастерская для детей в «Căsuța iepurașului» (12:00-15:00);
  • выставка картин победителей муниципального конкурса «Icoana din sufletul copilului» (11:00-17:00).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md