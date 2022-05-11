В эти выходные туристический троллейбус проведет экскурсии, посвящённые знаменитым парам из Кишинёва

Примария Кишинёва сообщает, что в рамках Международного дня семьи в эти выходные (14 и 15 мая) туристический троллейбус выполнит тематический тур «Знаменитые пары из Кишинёва».
Поездка направлена на популяризацию туристических достопримечательностей и ознакомление граждан с биографиями известных личностей, которые внесли свой вклад в укрепление имиджа Кишинёва на международном уровне.
Таким образом, 14 и 15 мая тематические экскурсии на туристическом троллейбусе будут проходить по следующему графику:
- 12:00 – экскурсия на русском языке;
- 14:00 – экскурсия на молдавском языке;
- 16:00 – экскурсия на русском языке;
- 18:00 – экскурсия на молдавском языке.
Место отправления – Арка Победы. В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.
Цель запуска проекта «Туристический троллейбус – достопримечательности Кишинёва» – популяризация туристических достопримечательностей молдавской столицы. Так, жители и гости города смогут узнавать и открывать для себя историю улиц и личностей, которые ознаменовали его развитие.
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