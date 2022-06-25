В эти выходные туристический троллейбус проведет экскурсии, посвящённые выдающимся врачам

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По данным пресс-службы примарии, тематические экскурсии, посвящённые врачам, фармацевтам и известным учёным, будут организованы 25 и 26 июня. Они проводятся в контексте объявленного в Кишинёве Года медицинского работника.

Троллейбус будет отправляться в 10.00 от Триумфальной арки. В каждом рейсе доступны 22 места, стоимость поездки составляет 30 леев. Для детей до 7 лет проезд бесплатный, несовершеннолетних обязательно должны сопровождать родители. Экскурсия проводится профессиональным гидом на русском языке.

Маршрут туристического троллейбуса следующий: Триумфальная арка – церковь Святого Николая – медицинский квартал – Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ – медицинский квартал – примария Кишинёва – Железнодорожный вокзал – Триумфальная арка.

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