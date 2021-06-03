В эти выходные марафоны вакцинации пройдут в Бричанах и Единцах

5 и 6 июня марафоны вакцинации будут организованы в Бричанах и Единцах. Получить прививку от коронавируса смогут все желающие, удостоверение личности обязательно.
Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, в Единцах будет три пункта вакцинации: на площади “Штефан чел Маре” на улице Индепенденцей, в районе центральных и сельскохозяйственных рынков и на территории автовокзала. График работы – с 09.00 до 16.00.
В Бричанах марафон пройдёт в воскресенье, 6 июня, с 09.00 до 15.00 на улице Индепенденцей.
Ранее Игорь Додон высказался за проведение марафонов вакцинации по типу тех, что состоялись в Кишинёве, и в районах Молдовы.
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