В эти выходные для жителей столицы организуют культурные мероприятия

В эти выходные для жителей столицы организуют культурные мероприятия

Как сообщают в столичной примарии, завтра и в воскресенье, 22 и 23 мая, будут организованы культурные мероприятия с участием учеников столичных художественных школ. Они пройдут на открытом воздухе с 11:00 до 14:00.

В субботу граждан приглашают в сквер “Михай Эминеску”, а в воскресенье – в парк “Валя Трандафирилор”.

На мероприятиях, организованных Управлением культуры Кишинёва, будет присутствовать генеральный примар Ион Чебан.

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