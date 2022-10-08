В Яссах в ноябре пройдёт выставка молдавских товаров

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IV выставка “Республика Молдова представляет” пройдёт с 11 по 13 ноября в Яссах.

Как уточнил президент Торгово-промышленной палаты РМ Серджиу Харя, данная экспозиция стала хорошей площадкой для создания подходящих условий, необходимых для поддержки отечественных производителей и продвижения имиджа нашей страны.

– После трёхлетнего перерыва мы возвращаемся в Яссы, на этот раз с гораздо большим желанием представить румынскому рынку молдавские товары и услуги намного более высокого и конкурентоспособного качества. Ожидается, что мероприятие будет масштабным, — рассказал Харя, пишет moldpres.md.

Отечественные компании, производители товаров и услуг из всех регионов страны, малые и средние предприятия, крестьянские хозяйства и др. могут подать заявку на участие в выставке до 25 октября.

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