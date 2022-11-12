В Яссах проходит выставка молдавской продукции и услуг

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Около 70 предпринимателей из нашей страны демонстрируют свою продукцию и услуги на выставке «Республика Молдова представляет» в Яссах, которая проходит с 11 по 13 ноября.

По словам главы Торгово-промышленной палаты РМ Серджиу Харя, целью мероприятия является содействие развитию, продвижению и укреплению экономических и торговых отношений между Молдовой и Румынией, а также поощрение конкурентоспособности, создание платформы для дискуссий и возможностей сотрудничества.

После двухлетнего перерыва мы возвращаемся в Яссы, на этот раз с ещё большим желанием представить румынскому рынку молдавские товары и услуги гораздо более высокого и конкурентоспособного качества. Присутствие внушительного количества молдавских компаний, участвующих в выставке, является ещё одним свидетельством добрососедских отношений между Молдовой и Румынией, – подчеркнул Харя.

Выставка «Республика Молдова представляет» впервые покорила рынок в Яссах в ноябре 2016 года, а затем проходила в румынских городах Плоешть, Брашов, Бая-Маре.

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