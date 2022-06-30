В Яссах 7 вагонов молдавского поезда сошли с рельсов

В Яссах 7 вагонов молдавского поезда сошли с рельсов

Железнодорожная авария с участием грузового поезда, ехавшего в Румынию из Республики Молдова, произошла в Яссах. В результате с рельсов сошли 7 вагонов. Железнодорожное движение по маршруту Пашканы – Яссы оказалось заблокированным. 

–  Железнодорожное движение на участке Пашканы – Яссы остановлено из-за схода с рельсов между станциями Сарка – Поду Илоаей 7 вагонов из состава частного грузового поезда, – сообщила румынская железнодорожная компания.

Вагоны предназначались для перевозки зерна, в Румынию они ехали пустыми.

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