В Яссах 7 вагонов молдавского поезда сошли с рельсов

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Железнодорожная авария с участием грузового поезда, ехавшего в Румынию из Республики Молдова, произошла в Яссах. В результате с рельсов сошли 7 вагонов. Железнодорожное движение по маршруту Пашканы – Яссы оказалось заблокированным.

– Железнодорожное движение на участке Пашканы – Яссы остановлено из-за схода с рельсов между станциями Сарка – Поду Илоаей 7 вагонов из состава частного грузового поезда, – сообщила румынская железнодорожная компания.

Вагоны предназначались для перевозки зерна, в Румынию они ехали пустыми.

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