В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса, дающую пожизненный иммунитет

Группа японских учёных из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни. Как сообщило в субботу издание The Japan Times, клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.
– Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех, – сказал Кохарой в интервью The Japan Times. При этом указанный тип вакцины, по его мнению, обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.
Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес ковид, и тех, кто прошел вакцинацию. По словам Кохары, если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года, сообщает ТАСС.
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