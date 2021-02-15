В январе в Молдове подскочили цены на овощи и фрукты

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Капуста стала дороже на 15,6%, огурцы – на 13,4%, грибы – на 6%, чеснок – на 5,7%, помидоры – на 2%. В общем овощи подорожали на 5,7%, сообщает Национальное бюро статистики.

Стоимость подсолнечного масла стала на 5,3% выше. Виноград подорожал на 4,8%, косточковые фрукты – на 1,3%, а экзотические – на 1%. Сметана, крупы и мясные консервы стали на 0,6% дороже, а мёд – на 0,4%.

В то же время куриные яйца подешевели на 7,4%, ягнятина – на 0,9%, свинина – на 0,7%, картофель – на 0,6%, колбасные изделия, рыба, вина, безалкогольные напитки и мука – до 0,4%.

Кроме того, в январе подорожало (до 6%) топливо, дрова и лекарства, техника (стиральные машины, холодильники и морозильные камеры, садовая техника), сигареты и другие товары.

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