В январе в ГНС зарегистрировали 1550 договоров аренды

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В то же время были идентифицированы 570 физических лиц, сдающих недвижимость. 15 из них нарушили закон и были санкционированы.

Государственная налоговая служба напоминает, что физические лица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и сдают в аренду недвижимость, должны в течение 3 дней с момента заключения договора зарегистрировать его в ГНС. Кроме того, они обязаны ежемесячно платить налог в размере 7% от указанной в контракте стоимости.

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