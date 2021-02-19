В январе в ГНС зарегистрировали 1550 договоров аренды

В январе в ГНС зарегистрировали 1550 договоров аренды

В то же время были идентифицированы 570 физических лиц, сдающих недвижимость. 15 из них нарушили закон и были санкционированы. 

Государственная налоговая служба напоминает, что физические лица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и сдают в аренду недвижимость, должны в течение 3 дней с момента заключения договора зарегистрировать его в ГНС. Кроме того, они обязаны ежемесячно платить налог в размере 7% от указанной в контракте стоимости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md