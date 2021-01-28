В январе с улиц и из дворов Кишинёва убрали 95 киосков (ФОТО)

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Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что большинство из них были заброшены много лет, а в некоторых незаконно торговали алкоголем.

Так, на протяжении января из сектора Чеканы было убрано 13 киосков, из сектора Буюканы – 27, из сектора Центр – 5, из сектора Ботаника – 28, из сектора Рышкановка – 19 киосков и павильон с 3 киосками.

В прошлом году были разработаны Регламент о ведении торговли в Кишинёве и Регламент об организации конкурсов на получение права заключения договора о расположении мобильной торговой единицы в городе. Количество киосков в парках существенно сократилось, а новые места были приобретены на трёх аукционах, организованных муниципалитетом. Примария заключает контракты с экономическими агентами, они будут выплачивать сумму в рассрочку. Торговать в ларьках предприниматели смогут в течение 5 лет.

Членам комиссии предстоит составить список и установить дату следующего публичного аукциона, на котором будут выставлены оставшиеся лоты для размещения киосков на центральных улицах и в скверах. Также будут определены новые места для продажи цветов и прессы, за которые предстоит голосовать в МСК.

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