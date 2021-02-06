В январе поступления в госбюджет составили почти 5 млрд леев

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В первом месяце текущего года поступления в бюджет составили 4,96 млрд леев, увеличившись на 251,1 млн леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы составили 5 млрд леев, что на 252,2 млн леев больше, чем в январе прошлого года.

Как пишет moldpres.md со ссылкой на Министерство финансов, исполнение бюджета завершилось дефицитом в размере 38,5 млн леев.

В то же время доходы госбюджета за первый месяц 2021 года составили 3 млрд леев. По сравнению с январём прошлого года они увеличились на 262,2 млн леев. Доходы Государственной налоговой службы составили 1,6 млрд леев, что на 177 млн леев больше, чем в январе 2020 года. А доходы Таможенной службы составили 1,5 млрд леев, увеличившись на 59,8 млн леев по сравнению с первым месяцем прошлого года, – уточнили в Минфине.

Расходы государственного бюджета были исполнены на 3,6 млрд леев, что на 76,9 млн леев больше, чем в первом месяце прошлого года. Исполнение госбюджета завершилось дефицитом в размере 611,7 млн леев. Сальдо средств на счетах государственного бюджета составило 3,8 млрд леев.

Министерство финансов также сообщило, что обеспечило выполнение всех платёжных обязательств за январь.

Бюджет располагает достаточными финансовыми средствами. Заработные платы, пенсии, социальные пособия и другие первоочередные расходы будут выплачены полностью и в срок, – говорится в сообщении Минфина.

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