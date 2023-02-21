В январе объём новых срочных депозитов сократился на 27,9%

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По данным Нацбанка Молдовы, в январе объём новых срочных депозитов составил 4,84 млрд леев. Это на 27,9% меньше, чем в декабре.

При этом почти 69% всех депозитов были в национальной валюте, а их объём составил 3,33 млрд леев. Однако это на 16% меньше, чем в предыдущем месяце, передаёт yellowpages.md.

Что касается сроков размещения, то наибольшую долю составили вклады сроком от 6 до 12 месяцев — 46,5% от общего объёма депозитов. Вклады юридических лиц, привлечённые на этот срок, составили 39,9% от всех вкладов.

Как сообщили в НБМ, средняя ставка по новым срочным депозитам в национальной валюте составила 13,04%, а в иностранной — 2,36%, снизившись на 0,22 и 0,10 п.п. соответственно.

Вклады физических лиц в январе достигли 3,7 млрд леев, что на 21,5% меньше, чем в декабре. Тем не менее это 76,57% всех депозитов.

В то же время депозиты юридических лиц в молдавских леях и в иностранной валюте уменьшились на 27,8% и на 60,9% соответственно. Так, компании вложили в банки в национальной валюте 768,8 млн леев, а в иностранной — 359,5 млн леев.

Средняя ставка по депозитам для юридических лиц в национальной валюте увеличилась на 1,19 п.п. – до 8,08%. А ставка по вкладам в иностранной валюте снизилась на 0,45 п.п. и составила 1,26%.

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