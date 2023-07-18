В январе-мае экспорт молдавских товаров в ЕС сократился на 12,5%, а в страны СНГ вырос на 52,7%

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Как сообщили агентству InfoMarket в Национальном бюро статистики, при этом экспорт отечественных товаров в первые 5 месяцев 2023 года составил $1 млрд 162,2 млн (67,4% от общего объёма), снизившись на 19,6%, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, реэкспорт иностранных товаров в январе-мае 2023 года составил $563,3 млн (32,6% от общего объёма), что на 30,9% больше показателя того же периода 2022 года.

Молдавский экспорт в страны Евросоюза в январе-мае 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сократился на 12,5% – до $1 млрд 056,9 млн, в страны СНГ вырос на 52,7% – до $435,2 млн, а в другие страны снизился на 38,8% – до $233,4 млн. Доля стран ЕС в общем объёме молдавского экспорта за указанный период уменьшилась с 64,46% до 61,25%, доля стран СНГ повысилась с 15,2% до 25,22%, а доля стран, не входящих в ЕС и СНГ, снизилась с 20,34% – до 13,53%. При этом рост молдавского экспорта в СНГ был обусловлен увеличением поставок товаров в Украину на $140,4 млн или в 1,9 раза по сравнению с январём-маем 2022 года.

По данным НБС, основными странами назначения молдавского экспорта в отчётный период были: Румыния (32% от общего объёма молдавского экспорта), Украина (17,3% или на 8,9 п.п. больше, чем в январе-мае 2022 года), Италия (6,4%), Германия (5,4%), Турция (4%), Россия (3,9%), Чехия (3,8%), Польша (2,6%), Беларусь (2,3%), Испания (2,1%), США (1,4%), Болгария и Кипр (по 1,3%), Венгрия, Ливан, Франция (по 1,2%), Казахстан (1,1%), Великобритания (1%), и Нидерланды, Швейцария и Греция (по 0,9%), Египет (0,7%), Литва (0,6%). При этом в первые 5 месяцев 2023 года, в сравнении с тем же периодом 2022 года, Молдова увеличила экспорт на Украину (в 1,9 раза), Чехию (в 1,6 раза), Испанию (в 2,6 раза), Беларусь (+59,7%), Казахстан (в 4,2 раза), на Кипр (в 1,9 раза), в США (+40,1%), Египет (в 2,3 раза), Ливан (+39,7%), ОАЭ (в 5,5 раза), Литву (в 2,4 раза), Кыргызстан (в 9,7 раза), Хорватию (в 4,4 раза), Грузию (+45,4%), Индонезию (в 7,2 раза), Марокко (в 7,4 раза), Азербайджан (в 2 раза), Ливию (в 23,4 раза), Армению (в 2,7 раза), Гонконг (в 3,8 раза), Словакию (+21%), Саудовскую Аравию (+27,2%). В то же время за указанный период Молдова сократила экспорт в Турцию (-59,9%), Италию (-37%), Болгарию (-74,7%), Швейцарию (-71,5%), Россию (-27,7%), Нидерланды (-61,9%), Румынию (-3,3%), Великобританию (-45,7%), Германию (-13,3%), Португалию (-97%), Польшу (-14%), Австрию (-41,8%), Грецию (-19,4%), Иорданию (-95,9%), Бельгию (-25,2%), Ирак (-40,9%), Тунис (-96,7%), Южную Корею (-85,4%), Албанию (-82,5%), Венгрию (-4%).

В структуре молдавского экспорта за январь-май 2023 года наиболее значительные доли были у следующих групп товаров: электрические машины и аппараты и их части (15,3%); нефть, нефтепродукты и сопутствующие товары (13,1%); зерновые и препараты на их основе (9,7%); растительные жиры и масла (8%); овощи и фрукты (7,6%); одежда и аксессуары (6,9%); алкогольные и безалкогольные напитки (4,8%); масличные семена и плоды (4,4%); мебель и ее части (3,5%); неметаллические минеральные изделия (2,9%), автотранспортные средства (2,1%); пряжа, ткани, текстиль и сопутствующие товары (2,1%)

В то же время импорт в Молдову в январе-мае 2023 года, в сравнении с тем же периодом 2022 года, вырос на 3,5%, составив $3 млрд 706,6 млн.

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