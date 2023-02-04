В январе доходы НКМС увеличились почти на 30%

0

Национальная компания медицинского страхования сообщила, что за первый месяц 2023 года накопила в фондах обязательного медицинского страхования почти 627 млн ​​леев, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть доходов поступает от взносов на медицинское страхование в виде процента от заработной платы. Это – 545 млн леев, что почти на 105 млн больше, чем в январе прошлого года, пишет moldpres.md.

В то же время в январе из средств ОМС были осуществлены расходы на общую сумму более 1 млрд леев, большая часть которых была переведена на контрактных поставщиков медицинских и фармацевтических услуг. Сумма, перечисленная в январе за медицинские услуги, компенсируемые лекарства и медицинские устройства, более чем на 84 млн леев выше, чем за такой же период прошлого года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.