В Яловенском районе полицейские изъяли 7 килограммов марихуаны и задержали трёх наркосбытчиков (ФОТО, ВИДЕО)

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Мужчинам от 26 до 42 лет. Лидер группы, житель Яловенского района, занимался закупкой семян конопли. Впоследствии наркосодержащие растения выращивали в теплице, перерабатывали и хранили в импровизированных тайниках в лесополосе.

Во время обысков правоохранители изъяли два пневматических оружия, 70 тысяч леев, растения конопли и 4 ёмкости с наркотическим веществом общей массой около 7 килограммов.

Двое задержанных были помещены под стражу на 30 суток, ещё один участник ОПГ находится под следствием на свободе. Злоумышленникам грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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