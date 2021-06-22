В Яловенах водитель сбил двух подростков на велосипедах. Один из них скончался

В Яловенах водитель сбил двух подростков на велосипедах. Один из них скончался

Авария произошла вчера вечером на въезде в село Бэлцаць Яловенского района.

Как установили сотрудники полиции, 65-летний водитель Mercedes Sprinter на повороте совершил наезд на двух подростков-велосипедистов. В результате случившегося 15-летний юноша скончался на месте. Его приятель того же возраста, а также находившийся в машине пассажир 44 лет были доставлены в больницу, пишет deschide.md.

Тестирование показало, что водитель, совершивший наезд, был трезв. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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