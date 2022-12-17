В Яловенах водитель на высокой скорости сбил женщину, переходившую дорогу по “зебре”

В Яловенах водитель на высокой скорости сбил женщину, переходившую дорогу по “зебре”

Авария произошла минувшим вечером на улице Александру чел Бун. 

По данным полиции, женщина переходила дорогу по “зебре”. Водитель, который ехал на высокой скорости, не успел затормозить из-за мокрой дороги и плохой видимости. От столкновения женщина отлетела на несколько метров от “зебры”, передаёт realitatea.md.

На место прибыла скорая помощь. В каком состоянии госпитализировали пострадавшую – пока неизвестно.

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