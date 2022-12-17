В Яловенах водитель на высокой скорости сбил женщину, переходившую дорогу по “зебре”

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Авария произошла минувшим вечером на улице Александру чел Бун.

По данным полиции, женщина переходила дорогу по “зебре”. Водитель, который ехал на высокой скорости, не успел затормозить из-за мокрой дороги и плохой видимости. От столкновения женщина отлетела на несколько метров от “зебры”, передаёт realitatea.md.

На место прибыла скорая помощь. В каком состоянии госпитализировали пострадавшую – пока неизвестно.

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