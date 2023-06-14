В Яловенах трое водителей попались пьяными за рулём

В Яловенах трое водителей попались пьяными за рулём

Правоохранители остановили автомобиль Renault Megan, за рулём которого находился 35-летний житель Кэрбуна. У мужчины не было водительского удостоверения. Более того, тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,55 мг/л алкоголя.

На дороге также остановили 54-летнего водителя мотоцикла. В выдыхаемом им воздухе было 1,03 мг/л алкоголя.

И 60-летний мужчина сел за руль Toyota, находясь в нетрезвом состоянии. В результате водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы. Тест на алкоголь показал концентрацию 0,63 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Во всех случаях были возбуждены уголовные дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md