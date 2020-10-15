В Яловенах пропала девочка-подросток

В Яловенах пропала девочка-подросток

14-летняя Скромная Надежда из села Цыпала Яловенского района пропала вчера, 14 октября. Возможно, девочка направилась в Кишинёв. 

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза сине-зеленые.

Одежда: чёрная кофта, серые джинсы, белый свитер, чёрные полусапожки, чёрная сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md