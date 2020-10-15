В Яловенах пропала девочка-подросток

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14-летняя Скромная Надежда из села Цыпала Яловенского района пропала вчера, 14 октября. Возможно, девочка направилась в Кишинёв.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза сине-зеленые.

Одежда: чёрная кофта, серые джинсы, белый свитер, чёрные полусапожки, чёрная сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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