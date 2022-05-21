В Яловенах пьяный подросток управлял мотоциклом

В Яловенах пьяный подросток управлял мотоциклом

В рамках спецоперации “Мотоциклист” правоохранители задержали двух водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. 

Одним из нарушителей оказался 16-летний подросток. В выдыхаемом им воздухе содержалось 0,34 мг/л алкоголя. Также полицейскими был задержан 19-летний водитель автомобиля с 0,55 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Транспортные средства были конфискованы, а на имена нарушителей составлены протоколы.

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