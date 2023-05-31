В Яловенах патрульным попались сразу 3 пьяных водителя: не обошлось без ДТП (ВИДЕО)

Правоохранители остановили 25-летнего мужчину за рулём Ford Transit. Проверка прибором Драгера выявила концентрацию алкоголя в 0,90 мг/л.
В другом случае 57-летний водитель Audi не захотел останавливаться и врезался в автомобиль дорожной полиции. Тестирование выявило у нарушителя концентрацию алкоголя в 0,99 мг/л.
А 58-летний водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением и врезался в препятствие. Прибор показал 0,87 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Во всех случаях транспортные средства были отправлены на спецстоянку, а водители привлечены к ответственности.
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