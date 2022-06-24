В Яловенах мошенники воровали по ночам телекоммуникационный кабель (ВИДЕО)

В Яловенах мошенники воровали по ночам телекоммуникационный кабель (ВИДЕО)

У поставщика услуг связи произошла серия краж телекоммуникационных сетей. Ущерб составил около 40 000 леев.

Полиция установила причастность к преступлению двух мужчин: уроженцев Резинского и Оргеевского районов. Украденные кабели подозреваемые успели реализовать.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или до 4 лет тюремного заключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md