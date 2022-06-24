В Яловенах мошенники воровали по ночам телекоммуникационный кабель (ВИДЕО)

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У поставщика услуг связи произошла серия краж телекоммуникационных сетей. Ущерб составил около 40 000 леев.

Полиция установила причастность к преступлению двух мужчин: уроженцев Резинского и Оргеевского районов. Украденные кабели подозреваемые успели реализовать.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или до 4 лет тюремного заключения.

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