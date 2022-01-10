В Яловенах машина вылетела на обочину: трое, в том числе ребёнок, в больнице

В Яловенах машина вылетела на обочину: трое, в том числе ребёнок, в больнице

Авария произошла накануне в Яловенском районе.

По данным полиции, 36-летняя женщина за рулём Toyota на мокрой дороге не справилась с управлением. Автомобиль на повороте занесло, транспортное средство оказалось на обочине, пишет deschide.md.

В машине находились трое пассажиров, в том числе двое детей 3 и 6 лет. В результате аварии водителя, пассажирку и 6-летнего ребёнка госпитализировали.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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