В Яловенах двоих мужчин ударило током. Один из них скончался

В Яловенах двоих мужчин ударило током. Один из них скончался

Трагический инцидент произошёл в охранной зоне ЛЭП в Яловенах.

Как сообщили в “Premier Energy Distribution”, двое водителей самосвала проводили работы в районе ЛЭП. Грузовик стоял под электропроводниками, находившимися под напряжением. Мужчины решили поднять металлическую штангу, которая коснулась проводников, в результате чего случилось короткое замыкание. Одного из водителей ударило током, а второй мужчина поспешил коллеге на помощь и тоже получил удар, пишет publika.md.

На место ЧП вызвали службу 112. Врачи скорой помощи констатировали смерть одного из водителей. Второй мужчина отделался шоком.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md