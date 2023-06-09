В Яловенах двоих мужчин ударило током. Один из них скончался

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Трагический инцидент произошёл в охранной зоне ЛЭП в Яловенах.

Как сообщили в “Premier Energy Distribution”, двое водителей самосвала проводили работы в районе ЛЭП. Грузовик стоял под электропроводниками, находившимися под напряжением. Мужчины решили поднять металлическую штангу, которая коснулась проводников, в результате чего случилось короткое замыкание. Одного из водителей ударило током, а второй мужчина поспешил коллеге на помощь и тоже получил удар, пишет publika.md.

На место ЧП вызвали службу 112. Врачи скорой помощи констатировали смерть одного из водителей. Второй мужчина отделался шоком.

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