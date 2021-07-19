В Яловенах два подростка украли из офисного здания 100 000 леев

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В полицию Яловен поступило сообщение о крупной краже.

31-летний пострадавший рассказал правоохранительным органам, что неизвестные проникли в офис его компании и украли более 100 000 леев. Вскоре были установлены подозреваемые: двое жителей Яловенского района 14 и 16 лет. При обыске в их доме полиция обнаружила похищенные деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 4 лет.

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