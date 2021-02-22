В Яловенах BMW превратился в груду металла в результате ДТП. Водитель был пьян (ФОТО)

0

Серьёзный дорожный инцидент произошёл этой ночью.

Автомобиль BMW врезался в препятствие и несколько раз перевернулся. От сильного удара машина превратилась в груду металла.

За рулём находился 30-летний мужчина без водительских прав, пишет deschide.md. Предварительно установлено, что он превысил скорость и не справился с управлением.

Водителя доставили в больницу, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.