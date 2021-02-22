В Яловенах BMW превратился в груду металла в результате ДТП. Водитель был пьян (ФОТО)

Серьёзный дорожный инцидент произошёл этой ночью.
Автомобиль BMW врезался в препятствие и несколько раз перевернулся. От сильного удара машина превратилась в груду металла.
За рулём находился 30-летний мужчина без водительских прав, пишет deschide.md. Предварительно установлено, что он превысил скорость и не справился с управлением.
Водителя доставили в больницу, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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