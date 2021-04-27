В Яловенах 10-летний ребёнок попал под колёса автомобиля

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Инцидент произошёл сегодня утром в селе Суручень. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным полиции, за рулём автомобиля Volvo находился 34-летний мужчина. Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.

Водитель вывернул руль, пытаясь избежать столкновения, однако наехал несовершеннолетнему на ногу. После этого мужчина отвёз мальчика в больницу, где пациенту оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, передаёт deschide.md.

Врачи сообщили об инциденте в полицию. Водитель прошел тест на алкоголь, который показал, что он управлял автомобилем в трезвом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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