В яблочном секторе Молдовы наблюдается неожиданный эффект после блэкаута

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Менеджеры молдавских фабрик по производству яблочного концентрата утверждают, что в начале нынешней недели «наблюдается аномальный всплеск поставок промышленного яблока». Прирост оценивается примерно в 20-25% по сравнению с ежедневным уровнем прошлой недели. При этом во второй половине ноября яблоко на переработку поступает только из фруктохранилищ.

В Ассоциации производителей плодоовощных консервов Speranța Con предполагают, что недавний блэкаут всё-таки оказал психологическое воздействие на операторов плодового рынка. По мнению представителей организации, «некоторые фермеры дрогнули, во избежание потерь продукции в случае повторных отключений электроэнергии и сбоев в работе холодильных складов они решили побыстрее реализовать её хотя бы производителям концентрата». Очевидно, в такой ситуации рассчитывать на приличный заработок продавцам не приходится, диапазон закупочных цен на промышленное яблоко в ноябре на молдавском рынке по сравнению с октябрьским уровнем не изменился – 2,0-2,1 леев/кг.

Ранее члены Speranța Con неоднократно заявляли, что примут «всё яблоко, которое фермеры решат направить на переработку». Однако в ноябре объёмы поставок сырья на фабрики по производству яблочного концентрата невелики – по несколько сотен тонн в день. Уже несколько раз менеджмент фабрик зондировал обстановку на яблочном рынке, чтобы определиться с датой завершения сезона переработки в нынешнем году. Несмотря на «всплеск поставок» сырья в конце ноября, переработчики сходятся во мнении, что уже к концу текущей недели объёмы предложений яблока сократится. Вероятнее всего, фабрики будут остановлены к концу первой декады декабря.

Многие операторы фруктового рынка Молдовы отмечают, что в текущем маркетинговом сезоне во фруктохранилищах на хранение заложены «только яблоки среднего и высокого качества». Соответственно, даже в случае увеличения экспортного потока яблок в декабре, то есть активной сортировки продукции во фруктохранилищах, отбракованной продукции будет совсем немного.

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