В Израиле завели дело на молдаванина, присматривающего за пенсионером. Его обвинили в издевательствах

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Прокуратура выдвинула обвинительное заключение против 45-летнего гражданина Молдовы по фактам издевательств над 87-летним жителем Ашдода.

Согласно материалам расследования, гражданин Молдовы проживал в доме потерпевшего. Пользуясь немощностью своего подопечного, он избивал его, в том числе и во время прогулок. Об одном из таких эпизодов сообщил в полицию прохожий, который стал свидетелем того, как иностранец бьёт по лицу пожилого человека, находящегося в инвалидном кресле.

После получения сигнала гражданин был арестован. Также сообщается, что медики зафиксировали на теле пенсионера следы побоев. Следователи установили, что этот инцидент не был единичным, пишет vesty.co.il.

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