В Израиле у 11-летнего мальчика из Молдовы обнаружили новую мутацию коронавируса

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Власти Израиля сообщили о первом выявленном случае нового субварианта «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Зараженный — 11-летний мальчик, у которого по возвращении из Молдовы оказался положительный результат при проверке в аэропорту Бен-Гуриона.

Отмечается, что ребёнок после возвращения из Молдовы находился в изоляции и ни с кем не контактировал. Специалисты здравоохранения Израиля в настоящее время изучают, является ли новый штамм более вирулентным, чем «дельта», передаёт gazeta.ru.

Этот вариант недавно был обнаружен в нескольких европейских странах. Ранее стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая, «более заразная» форма коронавируса — AY.4.2. По данным учёного Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

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