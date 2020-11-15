В Израиле подвоз избирателей сняли на видео, а в Берлине голосующих не за Санду предупредили, что домой они пойдут пешком (ВИДЕО)

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Десятки граждан, которые находятся в Израиле, были организованно привезены на участки. Это запечатлел очевидец, который опубликовал видео в интернете.

А в Берлине молодой человек снял на видео разговор с водителем микроавтобуса, на котором молдаван подвозят на участки.

– Я могу проголосовать за кого хочу, но скажу, что голосовал за Майю, – говорит парень. – Тогда домой пойдешь пешком, – отвечает мужчина.

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