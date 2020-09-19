В Израиле до 11 октября введён карантин: запрет на въезд иностранцев сохраняется

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Власти Израиля одобрили введение карантина до 11 октября включительно. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова отмечает, что этот период может быть продлён или сокращён в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в этой стране.

Запрет на въезд в Израиль для иностранных граждан сохраняется. Граждане Республики Молдова, которые намереваются въехать на территорию этой страны, должны получить в консульстве в Киеве специальное разрешение на въезд, если может быть доказана обоснованная цель визита.

Кроме того, пишет ipn.md, они должны заполнить как минимум за 24 часа до вылета формуляр на въезд в Израиль. Если граждане прибывают из “красных” стран, как в случае РМ, они должны заполнить формуляр при приземлении и оставаться 14 дней в самоизоляции.

Власти Греции также объявили о решении продлить временный запрет на въезд в Грецию до конца сентября для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе граждан Молдовы. Исключение составляют лица, имеющие вид на жительство в одном из государств-членов ЕС или Шенгенской зоны.

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