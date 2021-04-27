В Италии задержан серийный вор велосипедов из Молдовы

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48-летний уроженец Молдовы был задержан в итальянском городе Виченца по обвинению в краже велосипедов.

Местная полиция остановила подозреваемого на дороге. В багажном отсеке автомобиля, которым он управлял, обнаружили двигатель для электровелосипеда. Затем сотрудники правоохранительных органов проверили дом мужчины и нашли в его гараже 19 велосипедов, а также несколько газонокосилок, рыболовные снасти и даже лодочные моторы – предположительно, украденные.

Молдаванин признал свою вину, пишет echipa.md. По его словам, украденные товары он переправлял в Молдову для продажи. Общая стоимость изъятого превысила 7 000 евро.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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