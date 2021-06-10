В Италии задержали неудачливого вора-молдаванина

В Италии задержали неудачливого вора-молдаванина

26-летний уроженец Молдовы попытался совершить кражу в Болонье.

Как пишет итальянская пресса, прохожий сообщил полицейским, что вокруг жилкомплекса бродит подозрительный гражданин. Подоспевшие на место правоохранители задержали мужчину, он оказал сопротивление, пишет echipa.md. Как выяснилось, молдаванин не имел постоянного места жительства и ранее привлекался к ответственности за различные правонарушения.

Задержанный признался, что намеревался ограбить местный бухгалтерский офис. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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