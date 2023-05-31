В Италии задержали молдаванина, занимавшегося незаконной миграцией

В Италии задержали молдаванина, занимавшегося незаконной миграцией

Итальянские пограничники задержали гражданина Молдовы 22 лет и его 43-летнего сообщника из Румынии, подозреваемых в организации незаконной миграции. 

По данным итальянских СМИ, гражданина Румынии остановили, когда он перевозил в фургоне шестерых нелегалов, в том числе женщину с двумя детьми, передает deschide.md.

Молдаванина задержали на следующий день во время проверок, проводимых недалеко от железнодорожного вокзала в городе Триеста. По данным полиции, в его автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетний, которые заплатили несколько тысяч евро преступной организации, специализирующейся на незаконной миграции.

Подозреваемых поместили в изолятор, а их транспортные средства были конфискованы.

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