В Италии задержали молдаванина, занимавшегося незаконной миграцией

0

Итальянские пограничники задержали гражданина Молдовы 22 лет и его 43-летнего сообщника из Румынии, подозреваемых в организации незаконной миграции.

По данным итальянских СМИ, гражданина Румынии остановили, когда он перевозил в фургоне шестерых нелегалов, в том числе женщину с двумя детьми, передает deschide.md.

Молдаванина задержали на следующий день во время проверок, проводимых недалеко от железнодорожного вокзала в городе Триеста. По данным полиции, в его автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетний, которые заплатили несколько тысяч евро преступной организации, специализирующейся на незаконной миграции.

Подозреваемых поместили в изолятор, а их транспортные средства были конфискованы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.