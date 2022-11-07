В Италии задержали молдаванина, скрывавшегося от правосудия за убийство (ВИДЕО)

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27-летнего мужчину экстрадировали в Молдову.

Трагедия произошла двумя годами ранее в Дондюшанах. Подозреваемый и его подельник, находясь в состоянии опьянения, пришли домой к односельчанину и избили его. В результате жертва скончалась.

Через несколько дней после случившегося был задержан один из подозреваемых. Его приговорили к 13,5 годам лишения свободы, а его сообщника объявили в международный розыск.

В апреле 2021 года соучастник убийства был задержан в итальянском городе Павия. В ноябре этого года мужчину экстрадировали в Молдову. Если его вина будет доказана, ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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