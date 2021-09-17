В Италии задержали молдаванина-“рекордсмена”: он совершил 20 краж за лето

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В Италии арестовали 21-летнего гражданина Молдовы, который в период с июня по август совершил по меньшей мере 20 краж. По данным местных СМИ, совсем недавно, в апреле этого года, молодой человек вышел из тюрьмы, где отбывал срок за совершение подобных преступлений.

Гражданин Молдовы был задержан накануне в городе Пиза. Предполагается, что он проник в местный магазин сэндвичей. Хозяин заведения застал вора, когда тот рылся в ящиках и шкафчиках. В этот момент молдаванин вытащил нож, пригрозив им владельцу, и сбежал в неизвестном направлении.

Потерпевший описал вора полицейским, после чего был составлен фоторобот. Правоохранители быстро идентифицировали подозреваемого, так как ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, с 2015 по 2019 мужчина совершил по меньшей мере 30 преступлений только в Пизе. А с 2019 до 2021 он отбывал срок. В июне этого года, сразу после освобождения, он снова взялся за старое.

Сейчас рецидивист находится под стражей. Полиция уже установила, что за лето он совершил по меньшей мере 20 краж. Мужчине снова грозит тюремный срок.

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